お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統と日村勇紀が２６日、都内で行われたアサヒスタイルフリーの新商品「トリプルゼロ」発表会に出席した。

ギャラリーを前にしての記者発表会は約１０年ぶりといい「緊張してます」と声をそろえた。新生活に始めたいこととして、日村はフリップに「大型免許取得」と記入。すでに中型免許は取得済みというが「観光バスを運転してみたくてしょうがない。来月から（教習に）行きます」と宣言した。

設楽はシンプルに「運動」と記入。「今までとにかく運動を避けてきた。（ＭＣを務める）『ノンストップ！』の開始前に５回だけスクワットをやっているけど」と明かして笑わせた。

この日初披露された３１日放送開始の新ＣＭ「ただのゼロじゃねーよ」篇では、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜と共演。設楽は近藤について「キャラクターみたいで華やかになる。撮影もスムーズに進んだ」。日村も「春菜がいれば現場が最高に楽しくなる」と歓迎した。

糖質、プリン体、甘味料の「３つのゼロ」を打ち出した同商品は３１日に全国で発売される。