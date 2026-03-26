千葉ロッテマリーンズは26日、ZOZOマリンスタジアムのレフト・ライトホームランポールに株式会社ロッテのチョコレート菓子「トッポ」の広告を掲出すると発表した。

広告の掲出は24年にスタートし、今季が3年目。トッポは最後までチョコがたっぷり詰まったスティック菓子。その形状に親和性のあるホームランポール上部に、トッポのキャラクター「ノッポトッポちゃん」が描かれた広告を掲出する。広告面にはトッポのイメージカラーである黄色を採用し、視認性を損なわないデザインとしている。

なお、風への耐久性を考慮し、メッシュ状の幕を使用している。本広告に当たってホームランとなった場合は、マリーンズ、ビジターチーム問わず、ホームランを記録した選手にトッポ1000個が贈呈される。なお、2024シーズンに本広告直撃のホームランを放ったのは3月9日のソフトバンクとのオープン戦でレフトポール直撃の本塁打を記録した中村奨吾内野手と、同年8月12日のオリックス戦で同じくレフトポール直撃の本塁打を記録したオリックス・大里昂生内野手の2人。2025シーズンはオープン戦、レギュラーシーズンともにポール直撃のホームランはなく、2026シーズンのオープン戦では記録されていない。ネフタリ・ソト内野手は「当てたらトッポ1000個！？すごいね！自分は甘いものの中でもチョコレートが一番好きなので、とても魅力的だよ。まだトッポポールに直撃するホームランは打ったことがないので、ぜひ今シーズンは狙って、トッポ1000個をもらいたいね」とコメントを寄せた。

＜ホームランポール広告掲出についての詳細＞企業名:株式会社ロッテ 商品名:トッポ。掲出場所:ZOZOマリンスタジアム レフト・ライトホームランポール。掲出サイズ:縦6メートル×横57センチ。