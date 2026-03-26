ヨネスケこと落語家の桂米助（77）の妻・陽子さんが、26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。高校時代から夫のファンだったことを明かした。

24年7月にヨネスケと結婚した陽子さん。同番組に姿を見せると「いつもは主人のカバン持ちとして、現場について行ってます」と話した。

今も2日に1度のペースで高座を務めるヨネスケは、「マネジャー兼付き人なんですよ」といい、「この年になると着物のカバンがだんだん重くなって」と打ち明けた。

介護職の経験があり、「重い物は私の担当」という陽子さん。司会の黒柳徹子から「もともとヨネスケさんのファンだった？」と聞かれると、1985年から日本テレビで放送されていたヨネスケの名物コーナー「突撃！隣のばんごはん」を見ていたことを明かした。

当時を思い返しながら「突撃して、そこのお宅の奥様との掛け合いが、高校生が見てもちょっと色っぽかった」と告白。「面白くてかっこいい。声もちょっとハスキーで」と振り返った。

さらに陽子さんの「好きな芸能人ベスト3」に、ヨネスケが入っていたそうで、「杉良太郎さん、次が松平健さん。で、最後、最後っていうか3人目が桂米助さん」と解説すると、隣で聞いていたヨネスケは「杉良さんとかと一緒にするなよ、怒ってるよ2人が」とツッコミ。「“冗談じゃないよ”って」と照れ笑いしていた。