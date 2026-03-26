スリムクラブ真栄田、近所のサウナで“大スター”と偶然2人きりに「めっちゃ優しくてさ」「腹筋が『チョコモナカジャンボ』」 “ウィキペディア”で年齢調べさらに驚き「いや〜かっこよかったな」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が25日、自身のXを更新。近所のサウナで歌手の吉川晃司（60）と遭遇したことを報告した。
【写真】「腹筋が…」“チョコモナカジャンボ”のCMに出演していた吉川晃司
真栄田は「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ」と書き出し、「そしたら、サウナに1人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ。2人きりよ。ドキドキよ。めっちゃ優しくてさ、俺が話かけて広島旅行いくと伝えたら、広島の観光スポットとか歴史を教えてくれてさ。まさにサンクスモニカよ」と一連の出来事を報告。
続けて「いや〜かっこよかったなと、サウナ出てウィキペディアで年齢を調べちゃったら、なんと60歳！マジか!? 凄いよ。なんでビックリしたかって、サウナで見た吉川さんの体を思い出したらさ、60歳だけど、以前CMされてたのを意識されてか、腹筋が『チョコモナカジャンボ』だったのよ」と吉川の鍛え上げられた肉体に感銘を受けたことを伝えた。
この投稿にファンからは「吉川晃司サンって、年々カッコよくてなってませんか？理想の年のとり方をされてますよね」「うらやましい」「何たる偶然！気付いた真栄田さんもすごい」「それを言うなら、チョコモニカジャンボょ」「吉川さんのような還暦になりたいものです」「吉川さんと広島県立美術館で遭遇したことがありますが、会釈してくださって、とても感じの良い方でした」「そんな偶然あるんですね サンクスモニカ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「腹筋が…」“チョコモナカジャンボ”のCMに出演していた吉川晃司
真栄田は「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ」と書き出し、「そしたら、サウナに1人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ。2人きりよ。ドキドキよ。めっちゃ優しくてさ、俺が話かけて広島旅行いくと伝えたら、広島の観光スポットとか歴史を教えてくれてさ。まさにサンクスモニカよ」と一連の出来事を報告。
この投稿にファンからは「吉川晃司サンって、年々カッコよくてなってませんか？理想の年のとり方をされてますよね」「うらやましい」「何たる偶然！気付いた真栄田さんもすごい」「それを言うなら、チョコモニカジャンボょ」「吉川さんのような還暦になりたいものです」「吉川さんと広島県立美術館で遭遇したことがありますが、会釈してくださって、とても感じの良い方でした」「そんな偶然あるんですね サンクスモニカ」などのコメントが寄せられている。