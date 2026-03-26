スリムクラブ真栄田、近所のサウナで“大スター”と偶然2人きりに「めっちゃ優しくてさ」「腹筋が『チョコモナカジャンボ』」 “ウィキペディア”で年齢調べさらに驚き「いや〜かっこよかったな」

スリムクラブ真栄田、近所のサウナで“大スター”と偶然2人きりに「めっちゃ優しくてさ」「腹筋が『チョコモナカジャンボ』」 “ウィキペディア”で年齢調べさらに驚き「いや〜かっこよかったな」