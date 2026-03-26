JO1佐藤景瑚、イベントで学ラン脱ぎ筋肉披露 豆原一成は憧れの眼差し「めっちゃかっこいいです」
【モデルプレス＝2026/03/26】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の佐藤景瑚、豆原一成が26日、新企画「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」お披露目イベントに出席。佐藤が筋肉を披露する場面があった。
【写真】JO1メンバー、新ビジュアルで登場
本企画でライバル関係ということにちなみ「普段からからライバルとして意識している人」を聞かれると、佐藤は與那城奨と回答し「筋肉がすごいのでそれを超えていきたいなって」と意気込んだ。「今僕もめっちゃ筋トレしてるんですよ。本当に毎日筋トレしているので…（筋肉を）見ますか？」と報道陣に問いかけ、拍手が起こると学ランを脱いでTシャツ姿になり、鍛えられた二の腕を披露。これに豆原は「マジで景瑚くんの筋肉はめっちゃかっこいいです」と目を輝かせ、「見てください！これ！エグくないですか！？」と憧れの眼差しを向けていた。
そんな豆原のライバルは佐藤・與那城。「僕も本当に筋トレにハマっていて。ハマった時期で言うと3人の中だと1番遅いんですけど、やっぱり景瑚くん、そして奨くんには追いつきたいなっていう」と佐藤の筋肉を見て一層気合いを入れていた。
芸能界屈指の「バナナ好き」としても知られ、2025年1月には自身で作詞作曲に参加した初のソロ楽曲『BANANA』を公開した佐藤は2025年に“バナナ番長”に就任。その反響を受け、2026年4月より、待望の続編となる「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」が始動し、“バナナ番長”こと佐藤の強力なライバルとして、新たに豆原が起用された。本企画では実写版“バナナ番長”と“バナナ番長”の学園ドラマが全4話配信されるなど、様々な企画が展開予定となっている。（modelpress編集部）
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◆佐藤景瑚＆豆原一成のライバル
本企画でライバル関係ということにちなみ「普段からからライバルとして意識している人」を聞かれると、佐藤は與那城奨と回答し「筋肉がすごいのでそれを超えていきたいなって」と意気込んだ。「今僕もめっちゃ筋トレしてるんですよ。本当に毎日筋トレしているので…（筋肉を）見ますか？」と報道陣に問いかけ、拍手が起こると学ランを脱いでTシャツ姿になり、鍛えられた二の腕を披露。これに豆原は「マジで景瑚くんの筋肉はめっちゃかっこいいです」と目を輝かせ、「見てください！これ！エグくないですか！？」と憧れの眼差しを向けていた。
◆豆原一成、“バナナ番長”佐藤景瑚のライバル役に決定
芸能界屈指の「バナナ好き」としても知られ、2025年1月には自身で作詞作曲に参加した初のソロ楽曲『BANANA』を公開した佐藤は2025年に“バナナ番長”に就任。その反響を受け、2026年4月より、待望の続編となる「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」が始動し、“バナナ番長”こと佐藤の強力なライバルとして、新たに豆原が起用された。本企画では実写版“バナナ番長”と“バナナ番長”の学園ドラマが全4話配信されるなど、様々な企画が展開予定となっている。（modelpress編集部）
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