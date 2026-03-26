佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。



「桜情報」

まだつぼみや開花したばかりのところが多いものの、大宰府政庁跡や朝倉市の甘木公園では五分咲き、久留米市の発心公園では満開間近となっています。



「お花見いつがおすすめ？」

福岡市の桜は、今週末は二分咲きの予想で、4月2日ごろに満開となる見込みです。一方、来週は雲が広がりやすく、お花見にはあいにくのお天気が多くなりそうです。日によっては花を散らせるような降り方をする可能性があります。まだ花は少ないですが、今週末のうちにお花見を楽しむのも良いかもしれません。



「天気の予想」

各地でよく晴れるでしょう。降水確率は午前、午後ともに0％で雨具の出番はありません。雲一つない快晴の空が広がるところもあるでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日よりも大きく上がります。福岡市や北九州市は18℃、久留米市や佐賀市では21℃の予想です。ぽかぽか陽気になるでしょう。



「なのか間予報」

来週は雲が広がりやすく、特に月曜日ごろは雨や風が強まる可能性がありますのでご注意ください。



※FBS福岡放送バリはやッ!2026年3月26日午前6時50分ごろ放送