２１日に行われた「Ｒ―１グランプリ２０２６」で王者に輝いた今井らいぱちが２６日、東京・よしもとアカデミー東京校で特別授業を行った。

王者の登場に会場からは大きな拍手が沸き起こった。今井もデビュー前に学び、今のネタの礎を築いた場所で継続する重要性やネタ作りの秘訣（ひけつ）などを熱弁。参加した生徒からの質問にも丁寧に回答した。

優勝した翌日、大阪で離れて暮らす妻や子どもがいる家に帰ると、今までにないほどの祝福をされたと明かし、「今まで見てきた笑顔と全然違った。おめでとうの声が２オクターブくらい高かった」と笑わせ、当時を振り返った。

今後については、「優勝したら売れるんだという希望の大会にしたい」とＲ―１グランプリの価値向上に向けて、さらなる飛躍を誓った。

授業を終えた今井は取材に応じ、「まだ実感は沸いていない。ただめっちゃエゴサしている」と現在の心境を明かした。ＣＭ出演にも意欲を示し、ファーストステージで披露した自己啓発セミナーを開く講師役でのオファーを待っていると宣言し、「僕の１本目、ＣＭめちゃくちゃできます」とアピールした。

よしもとアカデミーでは、２０２６年度の生徒の募集を４月３０日まで行っている。