ハーマンインターナショナルは、ARCAMのRadiaシリーズ対象製品を購入した人に、最大3年間のRoonサブスクリプションを無償提供する数量限定キャンペーンを実施している。対象は2026年3月1日以降に上記ARCAM製品を購入した人。

対象製品はストリーミングアンプ「SA35/SA45」、ストリーミングプレーヤー「ST5/ST25」。SA35/SA25を購入した場合は3年間、ST5/ST25を購入した場合は2年間のRoonサブスクリプションがプレゼントされる。

すでにRoonサブスクリプションを利用している人も、特典を利用可能。その場合は、既存のサブスクリプション終了時からプロモーション期間が適用される。

Roonサブスクリプションを利用することで、音源からスピーカーに至るまでの信号経路を可視化し、「いま再生されているサウンドが“原音に忠実である”という確かな信頼をもたらす」ほか、ローカルライブラリ、ストリーミングサービス、家中のオーディオ機器を一元管理可能。ARCAMコンポーネント同士がシームレスに連携して、マルチルーム再生やソース切り替えも直感的に行なえる。