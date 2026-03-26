◆センバツ第８日 ▽２回戦 英明６―３東北（２６日・甲子園）

東北（宮城）は英明（香川）に６―３で敗れ、ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年以来、２２年ぶり６度目となる８強入りを逃した。

スタメンが発表されると、東北ナインの中には少なからず驚いた選手もいたという。相手先発は右腕の松本倫史朗（３年）だった。英明は５―３で勝利した高川学園との１回戦に左腕の冨岡琥希（３年）が先発して９回３失点（自責０）の粘投。２回戦でも左腕が先発してくると予想し、対策してきただけに想定外だった。この日、「４番・指名打者」で先発した東北の佐藤良洸（３年）は「左の対策をしていた。松本の対策はそこまでしていなかった」と明かす。

だが、結果的に東北ナインは松本から９安打を放った。直接、試合に影響を与えたのは走塁のミスだった。０―１の３回１死一、三塁では一塁走者の笠がけん制で刺された。１―３で迎えた４回１死では、佐藤が中前打で出塁。佐藤は続く打者の三ゴロの間に二進したが、けん制で刺された。「けん制が速かった」と相手投手の技術は想定以上だった。佐藤は９回先頭、中前打で出塁。しかし１死後、相手捕手がはじいた隙に二塁を狙うも、タッチアウト。４番ながら走力にも自信を持つ佐藤は「自分のせいで、相手にアウト２つも与えてしまった」と肩を落とした。

両チームとも機動力が持ち味。随所に走力を生かし、揺さぶってきた英明に対抗すべく積極的に次の塁を狙ったが実らなかった。昨秋の９試合、チームで計２３盗塁をマークした自慢の機動力を生かせなかった。我妻敏監督は「（９回の佐藤が二塁を狙った場面は）ノーサインでした。悔しいところ。油断したわけではないけど、もっと状況判断の部分を磨いていきたい」と前を見据えた。

４点を追う８回１死、左翼ポール際へ大会６号となるソロ。公式戦で初本塁打を放った１番打者の松本叶大（３年）は「自分たちの弱さが出た。ここ（甲子園）で野球をしないと面白くない。絶対に夏、戻ってきたい」と誓っていた。聖地で１勝を挙げた指揮官は「大きな１勝ではあったが、目標地点ではない。もっと鍛えないと、夏にここへ戻ってくることはできない」と話していた。