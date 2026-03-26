この組み合わせが美味！菜の花の新しい食べ方

春を満喫！菜の花のポテサラ

マンネリになりがちなポテサラを、今が旬の菜の花を使ってアレンジしてみませんか？ 意外な組み合わせがマッチします。



マヨネーズ不使用のさっぱりポテサラ

1. じゃがいもをやわらかくゆで、水分をとばす。

2. 菜の花をさっとゆで、小さく切って水けをきる。

3. 合わせ調味料で菜の花をあえる。

4. じゃがいもを加え、好みの加減につぶしながら混ぜ合わせる。

からしがアクセントに！大人のポテサラ

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「感動的においしい！」「新しい味付けでリピ決定」など、おいしくて春を感じられるレシピが大絶賛されています。





ポテサラに菜の花という意外な使い道ですが、とってもマッチすると好評です。からし、昆布茶、練りごまの合わせ調味料もたまらないおいしさ。この時季に味わいたい一品です。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。