メンズエステ店と称し、禁止地域で店舗型性風俗店を営んで性的サービスを提供したなどとして、風営法違反（禁止地域営業）や恐喝罪、売春防止法違反に問われた元富山大准教授の男（５０）に対し、富山地裁（梅沢利昭裁判官）は２５日、懲役３年、罰金１０万円、執行猶予５年（求刑・懲役４年、罰金１０万円）の有罪判決を言い渡した。

判決によると、元富山大准教授は男２人と共謀して昨年１〜５月、富山県条例で店舗型性風俗店の営業が禁止された地域の同市内にある集合住宅で、メンズエステ店を営み、女性従業員３人に個室内で性的サービスを提供させた。被告は店のホームページを管理していた。また、元准教授は不倫関係にあった女性（当時４６歳）から現金を脅し取ったり、売春させて対価を受け取ったりもした。

判決は、売春防止法違反について「女性は不倫関係をばらすと脅された上、稼いだ金を被告に払っていたことを踏まえると、被告は女性から受けた金に、売春の対価も含まれると未必的に認識していた」などとして、起訴事実を否認する弁護側の主張を退けた。

その上で、梅沢裁判官は恐喝や風営法違反について、元准教授の関与が低いか限定的だと指摘。「強く非難できるか、やや疑問が残り、ただちに実刑にするほど責任が重いとは言いがたい。准教授でいながら、社会的信頼を失墜させる行為を繰り返したことを反省している」として、猶予付き判決を言い渡した。

判決後、梅沢裁判官は元准教授に「猛省してください」と説諭した。被告側は控訴しない意向だ。