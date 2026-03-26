「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２６日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



ソフトバンクＧは朝方カイ気配スタートとなり、寄り付きでフシ目の４０００円大台に乗せたが、その後は上値が重く、前場後半から一貫して上げ幅を縮小する動きとなっている。前日の米国株市場では半導体銘柄への買い意欲が旺盛で、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は３日続伸と上値指向を強めた。そのなか、ソフトバンクＧの傘下企業である英半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞が、自社製のデータセンター向け半導体を開発したと発表したことを受け急騰を演じ、終値ベースで１６％強の上昇をみせた。ソフトバンクＧにとっては含み益の拡大効果や、ＡＩインフラ分野でアームとの業務連携の思惑などから株価が強く刺激された格好だ。ただ、全体地合い悪を背景に目先筋の利食い急ぎの動きも観測され、上値の重しとなっている。



出所：MINKABU PRESS