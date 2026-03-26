4月から自転車の違反行為に対して「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が導入されます。

【このケースは違反？】自転車ルール 4月1日からハンドルのホルダーに設置した「スマートフォン」でナビしたり、動画をみると反則金1万2,000円の交通違反？【警察に確認してみた】

比較的軽微な違反に対して交付され、16歳以上の違反者に反則金が課されます。

改めて何が違反になるか整理すると

・2台以上で並進した場合、反則金は3,000円

・イヤホンの使用や無灯火は5,000円の納付が科されます。

また、

・携帯電話・スマホを使用しながら運転をした場合は、1万2,000円の反則金が科されます。

ホルダーに設置した「スマホ」をみるのは？

最近、自転車にスマートフォンをハンドルに設置したホルダーで「ナビ」に使用しているシーンを目にすることがあります。これは4月以降違反になるのでしょうか？



警察によりますと、違反に該当するかどうかのポイントは「スマホを手に持っているか否か」だということです。まず、根拠となる「道路交通法」は以下の通りです。

道路交通法第70条（安全運転の義務）

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

道路交通法第119条第1項第14号

第７０条（安全運転の義務）の規定に違反した者は、３月以下の拘禁刑又は５万円以下の罰金に処する。

道路交通法第119条第３項

過失により第１項第２号、第５号（第４３条後段に係る部分を除く。）、第１４号、第１６号若しくは第１９号又は前項第２号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

道路交通法71条第５号の５（運転者の遵守事項）

自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置（その 全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。）を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法第117条の４第１項第２号

第７１条（運転者の遵守事項）第５号の５の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者は１年以下の拘禁刑又は３０万円以下の罰金に処する。

道路交通法第118条第１項第４号

第７１条（運転者の遵守事項）第５号の５の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車、原動機付自転車若しくは自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者（第百十七条の四第一項第二号に該当する者を除く。）は６月以下の拘禁刑又は１０万円以下の罰金に処する。

まず、自転車のハンドルにスマホを設置することは違反？

ー自転車にスマートフォンを設置したら違反になりますか



（岡山県警交通企画課）

「自転車にスマートフォンの設置をすることが、道路交通法第55条（乗車又は積載の方法）に違反しない限り、違反にはなりません」

では、走行中に設置した「スマホ」を操作するのは？

ー走行中にホルダーに設置したスマートフォンを操作・注視した場合は違反になりますか



（岡山県警交通企画課）

「自転車に設置したスマートフォンの操作・注視は、前記条文に記載の通り、スマートフォンの保持に当たらないため、道路交通法71条第５号の５（運転者の遵守事項）の違反には該当しません」



「なお、同行為により、交通の危険を生じさせた場合は、道路交通法71条第５号の５（運転者の遵守事項）該当する可能性があり、また、同法第70条に当たれば安全運転義務違反に該当する可能性があります」



つまり、スマホを手に持たず、ホルダーに設置しているスマホをみることは違反にはならないが、だからといって危険につながるような使用や、それによって事故を引き起こすような場合は違反に該当する可能性があるということです。



「手に持っていないから違反じゃない」という気持ちで自転車に設置した「スマホ」を見るのも、事故につながるおそれがあるため、安全に使用するよう心がけることが重要です。