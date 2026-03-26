5月15日に公開されるレイフ・ファインズ主演映画『ザ・コラール 希望を紡ぐ歌』の予告編と本ポスターが公開された。

参考：レイフ・ファインズが失われた希望を紡ぎ直す 『ザ・コラール 希望を紡ぐ歌』5月15日公開

舞台は、第一次世界大戦下のイギリス北部ヨークシャー。徴兵で多くの団員を失った合唱団は、存続の危機に瀕していた。若者や町の人々を迎え入れ、“歌うこと”を通して再び心を結び直そうとする。新たな指揮者に選ばれたのは、敵国ドイツで活動していた医師ヘンリー・ガスリー。偏見と不信を背負いながら、彼は退役軍人、売春婦、敬虔なボランティア、徴兵を控えた少年たちなどの寄せ集めの団員たちと向き合い、熱心な指導のもとで、失われたつながりと希望を取り戻していく。やがて彼らは、前代未聞の“ある挑戦”へと踏み出す。しかし、再び徴兵通知が届き始め、ようやく芽生えた平穏は、戦争の影に呑み込まれていく。

医師ヘンリー・ガスリー役で主演を務めたのは、『教皇選挙』『ザ・メニュー』などのファインズ。共演には、『刑事モース～オックスフォード事件簿～』のロジャー・アラム、『ゲーム・オブ・スローンズ』のマーク・アディらが集結。『英国万歳！』など英国アカデミー賞・トニー賞受賞の演出家ニコラス・ハイトナーが監督を務めた。

公開された予告編では、第一次大戦下で合唱団の指揮者が戦場に行くこととなり、合唱団が存続危機に陥るところから始まる。白羽の矢が立ったのが、敵国ドイツで指揮者をしていたヘンリー・ガスリー（レイフ・ファインズ）。彼は、寄せ集めの合唱団をどうにか再建しようと、ある挑戦へと踏み出す。果たして、戦争で傷ついた町に再び希望の火を灯すことができるのか。

あわせて公開されたポスターには、「さぁ、歌おう！ 祈りのハーモニーを」というキャッチコピーともに、ファインズが厳格で偏屈な指揮者となり、寄せ集めの合唱団を再生しようとする姿が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）