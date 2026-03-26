ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ヒューストン・ロケッツ

日付：2026年3月26日（木）

開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）

最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 110 - 108 ヒューストン・ロケッツ

NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ヒューストン・ロケッツがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。

第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし23-19で終了する。

第2クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び44-43で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミネソタ・ティンバーウルブズがリードし70-68で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにヒューストン・ロケッツがリードし95-95で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにミネソタ・ティンバーウルブズがリードし110-108で終了する。

試合はミネソタ・ティンバーウルブズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-26 13:45:08 更新