【NBA試合速報】2026年3月26日（木） ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ヒューストン・ロケッツ
ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ヒューストン・ロケッツ
日付：2026年3月26日（木）
開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）
最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 110 - 108 ヒューストン・ロケッツ
NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ヒューストン・ロケッツがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。
第1クォーターはミネソタ・ティンバーウルブズがリードし23-19で終了する。
第2クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び44-43で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにミネソタ・ティンバーウルブズがリードし70-68で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにヒューストン・ロケッツがリードし95-95で終了する。
オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにミネソタ・ティンバーウルブズがリードし110-108で終了する。
試合はミネソタ・ティンバーウルブズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-26 13:45:08 更新