「我々にとってW杯出場は当たり前だった」12年ぶり帰還へ――イタリア指揮官ガットゥーゾの覚悟「最も重要な試合となる」

「我々にとってW杯出場は当たり前だった」12年ぶり帰還へ――イタリア指揮官ガットゥーゾの覚悟「最も重要な試合となる」