『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』本日より配信開始！“国民プロデューサー”による「国民投票」もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1・INI・ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の第1話が、3月26日21時よりLemino(R)にて独占無料配信スタートとなる。

■国籍や言語の壁を越えた「新世界」のサバイバル

第1話では、世界中から集結した参加者が初めて一堂に会し、「レベル分けテスト」に挑戦。各分野の第一線で活躍するトレーナー陣が実力を厳密に評価するなか、国籍や言語の壁を越えた「新世界」のサバイバルがついに幕を開ける。

今シーズンは、「練習生候補」から101人の「練習生」に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を実施。「101PASS」によって誰が練習生としてステージに立つのか。練習生候補たちが101人の「練習生」へと絞り込まれていくその全貌を、ぜひ第1話の配信で楽しもう。

また、配信開始に伴い、視聴者が“国民プロデューサー”となって投票を行う「国民投票」も開始する。投票は、国民投票サイトとLemino投票サイトにて実施。ドコモが無料で発行する「dアカウント」所有者であれば、誰でも「国民投票」に参加可能だ。また、Leminoアプリをダウンロードすると追加投票権として「Lemino投票」が可能となる。

そして、本シリーズではあらたにCJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信も実施。日本以外に住む人も 「Mnet Plus」を通じて同時配信で視聴可能であり、「SEKAI 投票」に参加できる。国民プロデューサー＆SEKAI プロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、あらたなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。

3月27日からは、全国のタワーレコード（一部店舗を除く）およびタワーレコードオンラインなどで公式グッズの販売もスタート。撮り下ろし写真を使用したチェキ風カードや、練習生手書きのアクリルチャームなどのラインナップを準備している。また、練習生101人を対象とした「新世界カプセルトイ」も、タワーレコードおよびドコモショップの一部店舗で3月28日から順次販売となる。

(C)PRODUCE 101 JAPAN 新世界

■番組情報

Lemino『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』

03/26（木）21:00～配信スタート

毎週木曜21:00配信予定

※配信開始時間が遅れる場合あり

■関連リンク

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組公式サイト

https://produce101.jp/

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』Lemino特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000160/

■【画像】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組ロゴ