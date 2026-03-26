西華産業 <8061> [東証Ｐ] が3月26日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の85億円→89億円(前期は82.9億円)に4.7％上方修正し、増益率が2.4％増→7.2％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の47.4億円→51.4億円(前年同期は40.3億円)に8.4％増額し、増益率が17.5％増→27.4％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

訴訟関連損失引当金４億89百万円を特別損失として計上していた訴訟の和解が成立したこと、ならびに連結子会社の日本ダイヤバルブの業績が予想を上回り伸長したことなどにより、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が前回予想を上回る見込みとなったため、業績予想を上方修正いたします。※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。以 上

