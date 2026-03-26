26日14時現在の日経平均株価は前日比316.38円（-0.59％）安の5万3433.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は251、値下がりは1288、変わらずは41と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は164.45円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東京海上 <8766>が16.7円、ファナック <6954>が16.55円、第一三共 <4568>が13.39円、ファストリ <9983>が12.03円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を28.24円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が19.25円、ダイキン <6367>が18.72円、レーザーテク <6920>が13.37円、キッコマン <2801>が11.03円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、石油・石炭、輸送用機器と続く。値下がり上位には保険、銀行、ガラス・土石が並んでいる。



※14時0分9秒時点



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