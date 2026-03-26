MLB・ドジャースは日本時間26日、ユニクロとのパートナーシップ契約について発表会見を実施しました。

会見には、ユニクロ事業を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長や、ドジャースの社長兼CEOのスタン・カステン氏、デーブ・ロバーツ監督などが参加。球場のセンターに新しく設置された巨大なユニクロの看板がお披露目となりました。さらに球場内のフェンスなどの複数箇所に「UNIQLO Field at Dodger Stadium(ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム)」という看板が設置されています。

ユニクロにとって、これがアメリカにおける初の主要なスポーツパートナーシップとなります。柳井会長は「時代とともに進化し続ける、世界有数の名門チームであるロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップを結べることを、大変光栄に思います。ユニクロにとって、あらゆる人々をつなぐ、まさに夢のようなパートナーシップです」とコメント。続けて「ドジャースと同様、ユニクロも世界一を目指しています。ロサンゼルス、そして全米のお客様やファンの皆様に新たな価値をお届けするとともに、世界中で最も愛され、信頼されるブランドになるための歩みを、ドジャースとともに進めていきたいと考えています」と語りました。

ドジャースは翌日となる同27日に、ダイヤモンドバックスとの開幕戦を行います。予告先発は山本由伸投手となっています。