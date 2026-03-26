お笑いタレントのバカリズム（50）が26日、ニッポン放送「バカリズム ザ・ラジオショー」（後1・00）に出演。所属するマセキ芸能社での序列について語った。

番組冒頭、バカリズムは「今週は春休みのナイツに代わって、ピンチヒッターウイークということで。本日は私、『バカリズム ザ・ラジオショー』をお届けします」と説明した。

ナイツについて「春休みを取る。もう大御所なんですよね」とコメント。正月休みは自身も取るというが「30過ぎたぐらいなんです」と若手時代にはなかったと振り返った。

「春休みってどうですか。普通取らないです。身の回りの同期ぐらいの人たちは取らないんですよ、大御所なんですよ」と言い、「このピンチヒッターウイークっていうのは、ナイツが春休みを取るから、お前ら埋めろっていう、下々の芸人どもよっていう、完全に大御所の動きなんですよ」と解説した。

ナイツとは同じ事務所だけに「ナイツはマセキ芸能社のキャリア的には後輩なんですけれど、序列としては完全に上にいかれたなという感じなんですよ」とバカリズム。

「たぶんウンナンさんとかはもう春休み取っていい、どこで休みを取っているのか分からないですけれどまあ取っていいランクですよ。出川（哲朗）さんもそうですよ。マセキ芸能社はこの3人が一番のトップクラスというか。ここの下が結構どんぐりの背比べなんですよ」と打ち明けた。

マセキ芸能社の公式サイトのタレント紹介欄の「お笑い」カテゴリーではウッチャンナンチャン、出川哲朗に続いて3番目にはドロンズ石本、次にバカリズムが登場している。

ドロンズ石本については「僕は年は上なんですけれど、キャリアも上なのかな？でもマセキに入ったのは僕のが先なんですよ。なので僕は何となく先輩というか、年上のお兄ちゃん的な感じで接していますけれど、心の中では“俺のが先輩だからな”はあるんですね。この序列は“ここに石本さん来るんだ”はちょっとあるんです」とぶっちゃけて笑わせた。

タレント欄はバカリズムの次にはカトゥー、いとうあさこと続き、7番目がナイツとなっているが、「結構上にはいるんだけれど、この中で春休みを取っているのは、ウンナンさんと出川さん、出川さん取ってないかな、下手したらナイツぐらいかもしれないです。完全に今これ、グンって、出川さんの下にナイツが来ましたよ」と解説した。

「一応キャリアでもめないように、こういう並べ方はしていますけれども、なんとなくのイメージ、マセキの中での序列でいううと、ナイツはかなり上の方です」と断言した。