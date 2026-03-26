タレントの岡田結実（２５）が２６日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」にお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行（３３）とともに登壇した。

岡田は今年２月４日に第一子の誕生を発表。今月２４日には、自身のインスタグラムに赤ちゃんとの初２ショット写真を投稿していた。

母親になって初めてのイベント出演となり「新生活が始まった岡田結実です」あいさつ。「右も左も分からないですし、苦戦していて、でも楽しくて」と現在の心境を語っていた。

産後で「本当に運動をしないといけないと思っていた」という岡田。イスに座ったままでできるトレーニングを教わり「家でのトレーニング方法が分からなかったが赤ちゃんを見ながらでもできる」と喜んだ。

母親となって、タレントのＭＥＧＵＭＩからも「子育ては大変なことはあるけど楽しんで」と激励を受けたことを明かし、今後へ「本当に今、人として生まれ変わっている最中。役者としてもタレントさんとしても母としても、みなさんに笑顔を届けられて、みなさんがデトックスできる存在でありたいなと思います」と目標を掲げた。