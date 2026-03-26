「カジュアルすぎ」を回避！【studio CLIP】春コーデが垢抜ける♡「キャメル色ローファー」

カジュアルコーデが好きだけど、ラフになりすぎてしまうのが気になる……そんな人におすすめなのが、ローファー。ほどよいきちんと感で、大人カジュアルにぴったり。なかでも注目したいのが、春コーデにやわらかなアクセントを添えるキャメルカラーです。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「キャメル色ローファー」にフォーカス。40・50代の着こなしになじみやすそうなアイテムを、お手本コーデとともに紹介します。

やわらかキャメルの上品ローファー

【studio CLIP】「【CLIP BY STAFF/saito企画】コインローファー」＜キャメル＞\5,500（税込）

ベーシックなデザインで、足元を上品に引き締められそうなローファー。甲部分のコインがさりげないアクセントになっています。キャメル色のスウェード調素材は、やわらかな印象で春コーデにも取り入れやすそう。公式オンラインストアによると「フカフカでクッション性が高」いインソールや靴擦れ防止加工など、履き心地にもこだわった設計で、たくさん歩く日にも頼れる存在になりそうです。