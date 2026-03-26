アルバニア遠征に臨むU-16日本代表メンバー20人が発表された

日本サッカー協会（JFA）は3月25日、アルバニアで開催される「UEFA Development Tournament U-16」に臨むU-16日本代表メンバー20人を発表した。

菅原大介監督が率いる若き日本代表は、欧州の強豪国と相まみえることとなる。

チームは遠征期間中、4月1日にU-16アルバニア代表、4月3日にU-16オーストリア代表、4月6日にU-16スウェーデン代表と対戦する予定だ。スタッフ陣には、団長として副技術委員長の小倉勉氏、コーチに白石通史氏らが名を連ね、若い才能のバックアップ体制を整えた。

選出された20人はすべて国内組で構成。GKには189センチの長身を誇る山田琥太郎（湘南ベルマーレU-18）らが選出された。注目はフィールドプレーヤーで、新中学3年生ながら飛び級でFW吉澤映杜（川崎フロンターレU-15生田）が招集された。

SNS上では「吉澤くん、新中3だから飛び級よね」「スウェーデン相手はいい経験になるぞよ」「所属が新チームの所属になってるね」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）