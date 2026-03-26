『No No Girls』出身ふみの、初のラジオナビゲーター担当が決定「皆さんの日常にそっと寄り添えるような時間を」
ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとして1月にデビューしたシンガー・ソングライターふみのが、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）番組『GURU GURU!』内のコーナー『GRUUVE BUNCH』（毎週木曜 後10：35〜）にて、4月2日放送回よりナビゲーターを担当することが決定。自身初のラジオナビゲーター担当となる。
【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの
『GRUUVE BUNCH』は、音楽シーンを駆け抜けるクリエイターたちのアジトとして、近況や音楽制作の裏側を語りながら、多様な価値観を持つリスナーとのコミュニティを形成していくコーナー。ふみのは、シンガー・ソングライターとしての視点はもちろん、自身の言葉や日常の感情を通して、リスナー一人ひとりに寄り添う時間を届けていく。
ふみのは、25日に開催されたリスナー感謝祭イベント『SAISON CARD TOKIO HOT 100 MEGA JAM in MoN TAKANAWA』にもゲスト出演。ステージ上で、4月から始まるレギュラー番組への意気込みを問われると、「ひとり喋りはどうやったらうまくできますか？」とクリス・ペプラーにアドバイスを求める場面もあり、会場は終始和やかなムードに包まれた。そして「すごく楽しみです！ぜひ聞いてください！」と笑顔で語り、ナビゲーター就任への期待をのぞかせた。さらに、サプライズで楽曲「ホットライン」の弾き語りを披露し、会場にはふみのの澄んだ歌声が響きわたった。
なお、この模様は29日放送の『SAISON CARD TOKIO HOT 100』にてオンエアされる。
■ふみの コメント
こんにちは、ふみのです。
4月より、J-WAVE『GURU GURU!』内『GRUUVE BUNCH』木曜日のナビゲーターを担当することになりました！
言葉や音楽を通じて、『GURU GURU!』リスナーの皆さんと交流ができることを本当に嬉しく思っています。
皆さんの日常にそっと寄り添えるような時間を毎週お届けしていきますので、是非ふみのの『GRUUVE BUNCH』を聴きにきてください！
『GRUUVE BUNCH』は、音楽シーンを駆け抜けるクリエイターたちのアジトとして、近況や音楽制作の裏側を語りながら、多様な価値観を持つリスナーとのコミュニティを形成していくコーナー。ふみのは、シンガー・ソングライターとしての視点はもちろん、自身の言葉や日常の感情を通して、リスナー一人ひとりに寄り添う時間を届けていく。
ふみのは、25日に開催されたリスナー感謝祭イベント『SAISON CARD TOKIO HOT 100 MEGA JAM in MoN TAKANAWA』にもゲスト出演。ステージ上で、4月から始まるレギュラー番組への意気込みを問われると、「ひとり喋りはどうやったらうまくできますか？」とクリス・ペプラーにアドバイスを求める場面もあり、会場は終始和やかなムードに包まれた。そして「すごく楽しみです！ぜひ聞いてください！」と笑顔で語り、ナビゲーター就任への期待をのぞかせた。さらに、サプライズで楽曲「ホットライン」の弾き語りを披露し、会場にはふみのの澄んだ歌声が響きわたった。
なお、この模様は29日放送の『SAISON CARD TOKIO HOT 100』にてオンエアされる。
■ふみの コメント
こんにちは、ふみのです。
4月より、J-WAVE『GURU GURU!』内『GRUUVE BUNCH』木曜日のナビゲーターを担当することになりました！
言葉や音楽を通じて、『GURU GURU!』リスナーの皆さんと交流ができることを本当に嬉しく思っています。
皆さんの日常にそっと寄り添えるような時間を毎週お届けしていきますので、是非ふみのの『GRUUVE BUNCH』を聴きにきてください！