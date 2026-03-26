JO1・INIら輩出『日プ』第4弾『日プ新世界』、きょう放送開始 練習生101人正式発表へ
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）が、26日から放送される。それに先立って、第1話の見どころが公開された。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
第1話では、世界中から集結した参加者が初めて一堂に会し、「レベル分けテスト」に挑戦する。各分野の第一線で活躍するトレーナー陣が実力を厳密に評価する中、国籍や言語の壁を越えた「新世界」のサバイバルがついに幕を開ける。
今シーズンは、「練習生候補」から101人の「練習生」に入るメンバーを選ぶ「101PASS」を実施。「101PASS」によって誰が練習生としてステージに立つのか。練習生候補たちが101人の「練習生」へと絞り込まれていくその全貌が公開される。
また、配信開始に合わせ、視聴者が“国民プロデューサー”となって投票を行う「国民投票」も開始する。投票は、国民投票サイトとLemino投票サイトにて実施。ドコモが無料で発行する「dアカウント」があれば、「国民投票」に参加できる。Leminoアプリをダウンロードすると、追加投票権として「Lemino投票」が可能となる。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
第1話では、世界中から集結した参加者が初めて一堂に会し、「レベル分けテスト」に挑戦する。各分野の第一線で活躍するトレーナー陣が実力を厳密に評価する中、国籍や言語の壁を越えた「新世界」のサバイバルがついに幕を開ける。
また、配信開始に合わせ、視聴者が“国民プロデューサー”となって投票を行う「国民投票」も開始する。投票は、国民投票サイトとLemino投票サイトにて実施。ドコモが無料で発行する「dアカウント」があれば、「国民投票」に参加できる。Leminoアプリをダウンロードすると、追加投票権として「Lemino投票」が可能となる。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。シリーズ初のグローバルオーディションとして、国籍と出身地を問わず応募が可能となった。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて3月26日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。