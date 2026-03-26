タレントの岡田結実（25）が、我が子との2ショットを初公開し、注目を集めている。

【映像】初公開した岡田結実と我が子の2ショット（複数カット）

2025年4月、美容関係の仕事をしている一般男性との結婚を発表し、翌年2月には第1子の誕生を報告していた岡田。Instagramでは、夫が撮影した父・お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右との2ショットや、母でタレントの岡田祐佳と抱き合う写真など、家族との仲むつまじい様子を発信してきた。

我が子との2ショット初公開

2026年3月24日の更新では、「なんだかんだ初めての赤ちゃんとのツーショット投稿。日々ミルクを飲む量が増えていくのに成長を感じながら、ちりつものミルク缶とオムツのお金に驚いてます」とつづり、我が子との2ショットを披露。

この投稿には、「ママの顔になってるね〜 今後スクスク元気に育つといいね」「母とは思えない可愛さ」「美しいママ！」「もうそんなに大きくなったんですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）