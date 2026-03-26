女性アイドルグループ、SWEET STEADYが26日、公式ホームページを更新。27〜28日に実施を予定していたイベントの中止を告知した。

公式HPでは「重要なお知らせ『SWEET STEADY 3rdシングル『SWEET STEP』発売記念リリースイベント』開催中止につきまして」とし「2026年3月27日(金)三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス、3月28日(土)セブンパークアリオ柏にて開催を予定しておりました『SWEET STEADY 3rdシングル『SWEET STEP』 発売記念リリースイベント』につきまして、下記の理由により開催を中止する運びとなりましたので、お知らせいたします」とイベント中止を告知した。

続けて「中止理由 本イベントにご来場予定のお客様及び出演者、スタッフ、また本イベントを開催予定の会場施設や周辺の無関係な施設に対し、安全を脅かす極めて悪質な犯行予告がございました。これを受け、お客様、出演者、関係者、また周辺施設への安全確保を最優先として各所と協議を重ねた結果、屋外イベントである当該2公演を中止するという決断に至りました」と中止に至った経緯を説明した。

また「本件はすでに警察へ通報・相談し、各所と連携しながら捜査を行っており、今後の対応を慎重に検討してまいります。また、この件に関して会場への直接のお問い合わせはお控えいただきますようご協力をお願いいたします」と呼びかけた。

なお「3月29日(日)にベルサール渋谷ガーデンにて実施の大特典会につきましては、警戒態勢を強化したうえで予定通り実施いたします」と発表。「ご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。2026年3月26日 アソビシステム株式会社」と謝罪した。