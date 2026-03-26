第39回義肢装具士国家試験の概要

試験日

2026年（令和8年）2月20日（金）

合格発表

2026年（令和8年）3月26日（木）

厚生労働省サイトの資格・試験情報ページと公益財団法人テクノエイド協会ホームページにて、受験地・受験番号を掲載して発表されました。また合格者には合格証書が郵送されます。



＞国家試験合格発表｜厚生労働省

第39回義肢装具士国家試験の結果速報

合格者数・合格率

受験者数 合格者数 合格率 186人 150人 80.6％ 186人 150人 80.6％

配点・合格基準

義肢装具士国家試験は毎年、合計100問が出題されています。一般問題は1問1点、実地問題は1問2点の合計130点満点です。2026年の出題数、配点、合格基準は次のとおりです。

出題数 配点 合格基準 一般問題 70問 1問1点 - 実地問題 30問 1問2点 合計 100問 130点満点 78点以上

合格基準と合格率の推移

合格基準の推移

義肢装具士国家試験の合格基準となる正答率は60%です。過去5年間の試験では130点満点で100問が出題されており、合格点は78点で変化していません。

厚生労働省｜義肢装具士国家試験の合格発表（第35回、第36回、第37回、第38回、第39回）より作成

合格者数・合格率の推移

義肢装具士国家試験の過去5年の合格率は、68.5%～81.0%で推移しています。

厚生労働省｜義肢装具士国家試験の合格発表（第35回、第36回、第37回、第38回、第39回）より作成

合格後の免許申請手続き

合格後は免許申請の手続きをおこない、厚生労働省が管理する義肢装具士名簿に登録されることで、初めて有資格者としての業務が可能になります。申請から免許証が手元に届くまで時間がかかるので、合格後は速やかに申請手続きをおこないましょう。

申請書類の提出先

厚生労働省へ書留で郵送

提出先住所 厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係

〒100-8916

東京都千代田区霞が関1丁目2-2

申請期間

国家試験合格後随時

必要書類

・免許申請書（指定様式はこちら）

・診断書（発行日から1ヶ月以内のもの、指定様式はこちら）

・住民票の写しまたは戸籍抄（謄）本（発行日から6ヶ月以内のもの）

・収入印紙：9,000円（申請書内に貼付）

・免許証送付用封筒（660円分の切手を貼ったもの）

＊外国籍や過去に罰金刑以上の刑に処せられたことのある人については別途提出書類が必要（詳しくは厚生労働省のサイトを参照）

〈登録済証明書の発行を希望する場合のみ必要〉

・​​登録済証明書用はがき（所定の様式）

・85円切手（速達を希望する場合は385円分の切手）

免許登録後、免許証が手元に届くまでは2～3ヶ月ほどかかります。その間に「登録済証明書」の提出を求められる職場もあるので、必要な場合は免許申請時に依頼しておきましょう（後日では発行不可の場合があります）。登録済証明書はオンラインまたは保健所などで配布しているはがきで発行の申込みができます。

参照：資格申請案内｜厚生労働省

試験に関する問い合わせ先 公益財団法人 テクノエイド協会

所在地：〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ4階

電話番号：03-3266-6884

ホームぺージ：https://www.techno-aids.or.jp/

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