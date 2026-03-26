【アバンギャルド君】 受注期間：3月26日～5月6日 9月 発売予定 価格：5,390円

海外のホビーメーカー「GOD BRAVE STUDIO」は、プラモデル「アバンギャルド君」を9月に発売する。価格は5,390円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、調月リオが制作した戦闘用ロボット「アバンギャルド君」をプラモデルで表現したもの。

オプションパーツとして「Mk.2 換装パーツ」「ドローン 4機」「リオ・アクリルスタンド」などが付属しているほか、磁石入りのドローンをアバンギャルド君の後頭部へ近づけることで、LEDのオン/オフが切り替えれる。（要CR1220電池×1個）

「アバンギャルド君」

仕様：組み立て式プラスチックモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約90mm（ドローンおよびスタンドを含む全高 約120mm）

(C) NEXON Games

※画像はイメージのCGです。実際の商品とは異なります。