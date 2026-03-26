沢尻エリカ、サーフボードに横たわり美脚＆美腹筋で魅せる 約20年ぶり写真集の表紙公開
俳優の沢尻エリカ（39）の写真集公式Xが26日に更新され、約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』の表紙カットが公開された。2007年発売の『ERIKA』以来となる新作で、“今”の沢尻の姿を収めた一冊となっている。
【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ
本作は、沢尻エリカ自身が衣装や撮影場所をセレクトし、メイクも手がけた意欲作。私物の衣装を使用し、ときにすっぴんも披露するなど、飾らない素顔と自然体の魅力を詰め込んだ内容となっている。自身の“生き方”を体現するような作品として仕上げられている。
公開された表紙カットについては「空の青と透き通るアクアブルーが溶け合った海面に、赤いサーフボードに横たわったエリカさん。波のゆらぎと呼吸をそっと重ねながら、海に抱かれるように漂っていました」と説明。開放感あふれるビジュアルで、新作の世界観を印象づけている。
写真集『DAY OFF』は5月23日に発売予定。同日には東京・六本木の蔦屋書店で発売記念イベントも開催される。
【先行カット】スタイル抜群！海の中を悠々と泳ぐ沢尻エリカ
本作は、沢尻エリカ自身が衣装や撮影場所をセレクトし、メイクも手がけた意欲作。私物の衣装を使用し、ときにすっぴんも披露するなど、飾らない素顔と自然体の魅力を詰め込んだ内容となっている。自身の“生き方”を体現するような作品として仕上げられている。
写真集『DAY OFF』は5月23日に発売予定。同日には東京・六本木の蔦屋書店で発売記念イベントも開催される。