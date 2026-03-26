【ひらがなクイズ】1分で解けると爽快！ 空欄に共通する2文字を考えてみよう！ ヒントは「祈りの言葉」
日常生活や大切な節目で見聞きする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングに挑戦してみませんか？
今回は、祈りを込める儀式の名称、状況に合わせた振る舞い、郵便の特別な扱い方、緊迫した状況を表す言葉、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□う
て□□う
か□□め
□□く
ヒント：神仏に願い事が叶うように祈ることを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
きとう（祈祷）
てきとう（適当）
かきとめ（書留）
きとく（危篤）
願いを形にする「祈祷（きとう）」、状況に合わせる「適当（てきとう）」、信頼を形にする「書留（かきとめ）」、そして命の瀬戸際を指す「危篤（きとく）」。精神的な営みから実務的なサービス、そして人生の重要な局面まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きと」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、祈りを込める儀式の名称、状況に合わせた振る舞い、郵便の特別な扱い方、緊迫した状況を表す言葉、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
て□□う
か□□め
□□く
ヒント：神仏に願い事が叶うように祈ることを何といいますか？
答えを見る
↓
↓
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正解：きと正解は「きと」でした。
▼解説
きとう（祈祷）
てきとう（適当）
かきとめ（書留）
きとく（危篤）
願いを形にする「祈祷（きとう）」、状況に合わせる「適当（てきとう）」、信頼を形にする「書留（かきとめ）」、そして命の瀬戸際を指す「危篤（きとく）」。精神的な営みから実務的なサービス、そして人生の重要な局面まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「きと」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いた後のような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)