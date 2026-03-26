ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の元メンバー、加藤心さんが自身のインスタグラムを更新。芸能活動を再開させることを発表しました。



【写真を見る】【 元ME:I・加藤心 】 芸能活動再開 ＆ エビス・プロ所属を発表 「多くのファンの皆様を笑顔にできるような活動に取り組んでいきたい」 【コメント全文】





加藤さんは「この度、エビス・プロ所属になりました。何事も感謝の気持ちを忘れずに、誠心誠意向き合い一生懸命頑張っていきます！」とコメントし、新たなスタートへの意欲を示しています。

所属するエビス・プロも2026年3月26日、加藤心さんの芸能活動再開および同社への所属を正式に発表。加藤心さん本人から「多くのファンの皆様を笑顔にできるような活動に取り組んでいきたい」という強い意志があり、その想いを尊重して共に歩んでいくことになったと説明しています。







また、加藤さんはエビス・プロを通じて、「これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています」と語り、「誰かの心にそっと寄り添えるような存在になれるよう、ひとつひとつの機会に真摯に向き合い、応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、日々前向きに取り組んでまいります」とコメントしています。

【加藤心さんコメント全文】

みなさん、こんにちは。加藤心です。

これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています。音楽活動はもちろん、俳優やモデルなど、さまざまな分野にも積極的に挑戦していきたいです。

そうした想いの中で、志に共鳴してくださるエビス・プロの皆さまと出会えたこと、そしてこのご縁のもと共に歩めることに、心から感謝しています。まだ未熟ではありますが、誰かの心にそっと寄り添えるような存在になれるよう、ひとつひとつの機会に真摯に向き合い、応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、日々前向きに取り組んでまいります。

これからも、あたたかく応援していただけたら嬉しいです。

【担当：芸能情報ステーション】