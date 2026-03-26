西から回復も関東と東北は雨残る

きょうは低気圧や湿った空気の影響で、関東や東北で雨が続くでしょう。関東は夕方以降、まとまった雨雲が離れていきますが、夜にかけて所々で雨が残る見込みです。東北は夜まで本降りの雨の所が多いでしょう。北海道や中国、四国、九州は安定して晴れます。近畿や東海は日中は雲が残りやすいですが、ゆっくりと天気が回復します。

【CGで見る】全国の雨の予想シミュレーション（26日午後1時〜26日午後9時）

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：12℃ 釧路：9℃

青森 ：14℃ 盛岡：9℃

仙台 ：11℃ 新潟：13℃

長野 ：14℃ 金沢：14℃

名古屋：17℃ 東京：13℃

大阪 ：17℃ 岡山：18℃

広島 ：22℃ 松江：17℃

高知 ：22℃ 福岡：19℃

鹿児島：22℃ 那覇：23℃

週末はにわか雨の所があるが広くお花見日和に

あすは東日本や西日本で日差しが届きますが、関東は午後からにわか雨の所がありそうです。土曜日は日中、全国的に晴れますが、関東甲信は朝晩中心に再びにわか雨の可能性があります。日曜日は安定して晴れる所が多く、お花見日和です。