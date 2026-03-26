日本ハムの新庄剛志監督（54）が26日、前日に控えた開幕戦に向けてみずほペイペイドームで、ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）とともに会見に出席した。

司会者から「今シーズン、チームとしてどのようなこだわり、姿勢を見せていきたいか。注目してほしいポイントを」と、問われた新庄監督は「昨日は9時に福岡空港着いてホテルからレンタカーに乗り、長崎ちゃんぽんを食べに行って、その後、小さい頃に野球を楽しんで過ごした場所などを巡って、最後に穴観音という神社に行って“大好きな小久保裕紀監督と良い試合ができますように”と珍しくお祈りしてきました」と、昨日の自身の過ごし方を明かした。

また、昨年11月のファン感謝祭で新庄監督は開幕投手を伊藤と早々に決定。WBCから帰国後も改めて伊藤と明言していたが、この日会見で開幕投手を問われると、指揮官は「昨日からですね。伊藤君が歯が痛いということで、細野君で行きたいと思います」と真顔で発言。これに、小久保監督が「本当に？」と驚きの表情を浮かべるのを見て、新庄監督は「ははは！伊藤投手で行きたいと思います」と、笑った。

今オープン戦は15試合で8勝4敗3分け。巨人と勝率で並ぶ首位タイで終えた。就任5年目で悲願のリーグ優勝＆日本一を狙う指揮官は「普通にやってて、1位になっちゃいました。もう誰を使っても活躍してくれるので、明日の開幕オーダーはまだ決めていないが、小久保監督がマジか！と思うオーダーを決めたら良いなと思います」と、けん制した。

今季ソフトバンクのスローガン「全新」についても、新庄監督は「僕を意識しているなと思って。“全部新庄に勝つ”で“全新”でしょう？」と、冗談交じりに語る。また、「大好きな小久保監督には3連覇して欲しいんですけど、そこはやはり阻止します。圧倒します」と、同学年の小久保監督に闘志を燃やした。