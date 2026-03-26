日本ハムの新庄剛志監督が２６日、みずほペイペイドームで行われた「パーソル パ・リーグ」開幕戦の前日会見に対戦相手のソフトバンク・小久保裕紀監督とともに臨んだ。

新庄監督は冒頭で、前日に福岡入りした後、長崎ちゃんぽんを食べに行くったり、子供の頃に野球を楽しんで過ごした家を見に行ったり、小学校、中学校を巡ったとしし、最後に神社で「大好きな小久保監督といい試合ができますようにって、お祈り。珍しくお祈りしてきました」と明かし、笑いを誘った。

その後、両監督が開幕投手と託した思いを話したが、小久保監督は「上沢です。託した思いは昨年の実績、春先からの状態の良さを踏まえて決めました」と正直に説明した。

これに対して新庄監督は「昨日からですね、伊藤君が歯が痛いということで、細野君でいきたいと思います」と仰天告白。会場に笑いと動揺が広がる中で、「ほんとに？」と一瞬、驚いた小久保監督とグータッチ。「アハハハハ」と大笑いして「伊藤投手でいきたいと思います。よろしくお願いします！」と正直に明かした。

その後、同級生の２人が互いを意識し合う好敵手であることをうかがわせるやり取りが続き、小久保監督が「新庄監督の動きにわれわれが惑わされてしまうと、（日本ハムが）乗ってしまうんですね。そこが一番、選手たちには注意を促すところ。何が来ても驚かない、という気持ちでこちらはグラウンドに入るべきだなと思ってます」と話した。これに対して新庄監督は「そう思われてる時点で勝ってるな」と言って左手でガッツポーズし笑わせた。