◆センバツ第８日 ▽２回戦 山梨学院３―１大垣日大（２６日・甲子園）

３年ぶりのセンバツＶを狙う山梨学院が大垣日大（岐阜）を破り、２年ぶりの８強入りを決めた。初戦で左手首を骨折した最速１５２キロの二刀流・菰田陽生（３年）が先発を外れる中、終盤に勝ち越して接戦を制した。

初回に先発の左腕・渡部瑛太（２年）が２死から右翼へソロを浴びて先取点を献上。打線は５回まで無得点に封じられたが、６回に１死三塁から３番に入った金子舜（２年）が中前へ適時打を放って同点に。７回にも２死満塁の好機から、１番・石井陽昇（３年）が中前へ決勝の２点適時打を運んだ。

菰田は左手を固定した状態でベンチ入り。１点を追う６回攻撃前には円陣の中心に立ち、「まずはつないでいこう」と指示を送ると、３番・金子舜（２年）に同点打が生まれた。７回攻撃前も続けて円陣の中心に立つと、１番・石井陽昇（３年）に決勝の２点適時打が生まれた。

５回までは２安打で無得点。投打の軸を欠く中で、チーム全体がなんとか菰田の穴を埋めようと空回りする雰囲気があった。仮にビハインドのまま試合が進んだ場合、吉田洸二監督（５６）の脳裏には“秘策”があったという。

「もしこれで追いつかなかったら、菰田を（ベース）コーチャーに出して雰囲気を変えようかなと。そこまではちょっと頭にあった。やはり、いるとなんか違いますよね」

菰田の円陣から同点、勝ち越しと試合をひっくり返したため、実現しなかった“コーチャー・菰田”の秘策。骨折によってプレーはできなくても、存在感の大きさを知らしめる一戦となった。