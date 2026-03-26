白毛のアイドルホースの出産にＳＮＳ上では、歓喜の声が上がっている。

桜花賞などＧ１・３勝を挙げたソダシの２番子となる牡馬が３月１１日に誕生していたことを、北海道苫小牧市のノーザンホースパークが２６日、公式Ｘで報告した。

毛色は鹿毛で、ソダシが寄り添うような写真とともに「元気な男の子を出産しました！」とポスト。放牧地を元気いっぱいに走り回っており、ソダシも一生懸命にお世話していると伝えている。

２３年の安田記念がラストランとなり、繁殖入りしたソダシは昨年、同じイクイノックス産駒の初子で黒鹿毛の牝馬を出産しており、２番子となる。

待望の２番子出産に、ネット上は歓喜の声が続出。「令和が誇る超絶エリート血統きた」「ムキムキなボクちゃん可愛い」「かわいい〜 もうアイドルホースですね」「生まれて間もないのに、このグッドルッキングぶりは素晴らしいです」「推しと推しの子ども」「ママみたいに筋肉ムチムチになってね！」「イクイノックスとソダシの子・・・最強じゃないか！」「2代目ソダックス 元気にそだつんだぞー」「ママ〜ってくっついている姿が可愛い」「今か今かとお知らせを待っていました」「ソダシママみたいに速く美しくターフを駆け回れるように頑張れ〜」などのコメントが寄せられている。