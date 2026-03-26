パク・ソジュンが来日 美肌絶賛に照れ笑い・毎日のスキンケアルーティン明かす
【モデルプレス＝2026/03/26】韓国俳優のパク・ソジュンが26日、都内にて開催された「meet tree」ブランドアンバサダー就任記者発表会に出席。来日を果たし、自身の美容ルーティンについて明かした。
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森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド「meet tree」では、ソジュンが出演する新WebCMの公開に先駆けて、ティザー動画「PARK SEO JUN 出会い」篇が同日より「meet tree」公式Youtubeなど各種SNSにて公開される。
会見冒頭、ソジュンは「皆さんこんにちは、パク・ソジュンです！よろしくお願いします」と日本語で挨拶。「僕自身は普段からボディケアやヒノキが好きなんですけど、そういう点でもご一緒させていただけて、なおさら光栄に思っています。これから最善を尽くしていきたいです」と丁寧に伝えた。すでに撮影を終えた新CMについて「ブランドイメージがとても綺麗で爽やかなイメージですので、その爽やかさを出せるように一生懸命努力しました」と振り返っていた。
また美肌を褒められ少し照れ笑いを浮かべたソジュンは、普段の美容ケアについて聞かれると「欠かさずにケアを続けることが大事」「職業柄、不規則な1日1日を送らざるを得ない環境にありますのでできる限りスキンケアのルーティンをしっかりと決めて行うということ、そしてスキンケアだけでなくてルーティンもしっかりと決めて続けることが健康やお肌に効果的だと思っています」と回答。ルーティンは「何よりもクレンジングが大事だと思っています。僕は普段メイクをしたり撮影の時にもその撮影用のメイクをしなければいけませんので、クレンジングで綺麗に落とすように心がけています。そして水分も1番大事になってくると思いますので、水分の補給に役立つような商品を使わせていただいていますし、できる限りお肌が乾燥しないようにしています」と「クレンジング」と「水分補給」を特に大切にしていると話していた。
フォトセッションでは、後方のムービーカメラがソジュンを撮影するため、手前の報道陣が頭を下げる体勢になると、ソジュンが少し微笑みを浮かべながら「ごめんなさい…」と気遣う場面も。MCとの軽快なトークで終始和やかな雰囲気の会見となった。
「meet tree」は、ブランドの原点である「桧（ヒノキ）」を通して、森のある暮らしを人々に伝えてきた。ソジュンをブランドアンバサダーとして迎えた理由として、彼の持つ誠実で自然体なイメージ、そして国境を越えて信頼を築いてきた歩みが、「meet tree」の理念と深く重なっていたためだと伝えている。以前、ソジュンが日本滞在中に訪れた寿司店にて「meet tree」のハンドソープを使用したことがあり、その香りを印象深く記憶していたという縁も。森から生まれた香りとの自然な出会い。それは、私たちが大切にしてきた「木と人が出会う瞬間」そのもので、今回の取り組みは、森と人、そして韓国と日本をつなぐ物語を、ともに発信していく新たな挑戦となる。（modelpress編集部）
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◆パク・ソジュンが来日 美容ルーティン明かす
森のある暮らしを届けるサステナブル・ライフスタイルブランド「meet tree」では、ソジュンが出演する新WebCMの公開に先駆けて、ティザー動画「PARK SEO JUN 出会い」篇が同日より「meet tree」公式Youtubeなど各種SNSにて公開される。
また美肌を褒められ少し照れ笑いを浮かべたソジュンは、普段の美容ケアについて聞かれると「欠かさずにケアを続けることが大事」「職業柄、不規則な1日1日を送らざるを得ない環境にありますのでできる限りスキンケアのルーティンをしっかりと決めて行うということ、そしてスキンケアだけでなくてルーティンもしっかりと決めて続けることが健康やお肌に効果的だと思っています」と回答。ルーティンは「何よりもクレンジングが大事だと思っています。僕は普段メイクをしたり撮影の時にもその撮影用のメイクをしなければいけませんので、クレンジングで綺麗に落とすように心がけています。そして水分も1番大事になってくると思いますので、水分の補給に役立つような商品を使わせていただいていますし、できる限りお肌が乾燥しないようにしています」と「クレンジング」と「水分補給」を特に大切にしていると話していた。
フォトセッションでは、後方のムービーカメラがソジュンを撮影するため、手前の報道陣が頭を下げる体勢になると、ソジュンが少し微笑みを浮かべながら「ごめんなさい…」と気遣う場面も。MCとの軽快なトークで終始和やかな雰囲気の会見となった。
◆パク・ソジュン、ブランドアンバサダー起用理由
「meet tree」は、ブランドの原点である「桧（ヒノキ）」を通して、森のある暮らしを人々に伝えてきた。ソジュンをブランドアンバサダーとして迎えた理由として、彼の持つ誠実で自然体なイメージ、そして国境を越えて信頼を築いてきた歩みが、「meet tree」の理念と深く重なっていたためだと伝えている。以前、ソジュンが日本滞在中に訪れた寿司店にて「meet tree」のハンドソープを使用したことがあり、その香りを印象深く記憶していたという縁も。森から生まれた香りとの自然な出会い。それは、私たちが大切にしてきた「木と人が出会う瞬間」そのもので、今回の取り組みは、森と人、そして韓国と日本をつなぐ物語を、ともに発信していく新たな挑戦となる。（modelpress編集部）
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