

天満屋岡山店 広報担当／野口咲良さん

Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは「入学シーズン 春のファッション」です。デパートの婦人服売場で聞いてきました。

入園式、入学式のある「春」は家族にとって大切な節目の季節です。ただ、女性が悩むのがファッションです。

子どもの入学式などを経験した女性を対象にした調査によると、入学式などで自分の服装に悩んだという人は93.9％に上りました。

皆さんからの疑問に答えてくれるのは天満屋岡山店の広報担当、野口咲良さんです。

入学式に着て行く服は明るい色か？黒色か？（岡山・鏡野町 みるく 52歳）

（天満屋岡山店 広報担当／野口咲良さん）

「入学式のファッションのトレンドといたしましては、このようなライトグレーやベージュ、オフホワイトの商品がとても人気となっております。また、卒業式と兼ねてご着用ということでブラックやネイビーのお洋服も人気となっております」

パンツスーツはありですか？（丸亀市 完熟梅 55歳）

（天満屋岡山店 広報担当／野口咲良さん）

「近年は、動きやすいといった点からこのようなパンツファッションもとても人気となっております。また、華やかなツイードジャケットと合せることによって華やかなハレの日ファッションとなります」

野口さんによりますと、そのほかにも、普段使いのできるワンピースにジャケットを合せた入学式のコーディネートも人気となっているそうです。

また、2026年もトレンドとなっている袖なしのジャケット「ジレ」をパンツに合せたスタイルも人気だそうです。

先ほど紹介した調査でも、実際に着用したもので、ジャケットにワンピースかジャケットにパンツを合せたスーツが最も多くなっています。

また、こだわったことや気を付けたことは黒や紺、白などベーシックカラーを選んだことが最も多く、続いて普段でも着回しができるかなどコスパ重視で選んだことなどが続いています。

小物使いはどれを選んだらよいですか？（高松市 アケタン 50歳）

（天満屋岡山店 広報担当／野口咲良さん）

「コサージュを選ぶ色のポイントといたしましては、着るお洋服と同系色のコサージュを選ぶことをお薦めしております。また、つける位置といたしましては、利き手の逆側の胸元より少し肩に近いあたり上目につけることをお薦めしております」

ほかにもパールを使ったネックレスや、ブローチピアスやイヤリングなど、顔まわりを華やかにするアクセサリーも人気ということです。

また、男性は紺色のスーツに明るい色のネクタイやチーフを合せるのがお薦めということです。

2026年の春のファッションを教えて（坂出市 みよまま 60歳）

春は花見や旅行などおでかけの機会も増えます。最後に、2026年の春のファッションのポイントについて聞いてみました。

（天満屋岡山店 広報担当／野口咲良さん）

「この春のファッションのトレンドといたしましては、このように明るめのコーディネートに取り入れるスカーフがとても人気となっております。定番の首に巻くだけではなく、バッグに巻くなどアレンジでもお楽しみいただけます」

（2026年3月26日放送「News Park KSB」より）