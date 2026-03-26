タレント杉浦太陽（45）が、25日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分）に出演。妻で元モーニング娘。の辻希美（38）との夫婦仲について語った。

愛妻家で知られる杉浦だが、ケンカをしないのか聞かれると、「お互い、これを超えたらケンカするなって線が分かってるから。結婚、今年19年なんですけど。だからもうケンカする意味がない。さんざんバトってきたんで。バトってきて、今もう停戦中です。バトって学んで、だんだん妻ファーストになっていった」と話す。

結婚したのは杉浦が26歳、辻は20歳の頃で「若いし、子育て1人目やし、周りの友達はみんな夜遊びしてる。うちらだけ、なんで家で子育てしてるねん、みたいなんで葛藤があって…」と回顧。

辻はアイドルとして活躍していた07年、杉浦との結婚と妊娠を公表し、産休入りした。「辻は特に休業してたから。（モー娘。では）一線で働いて紅白出て、ってやってる中で、ずっと家で子育てしてるから…」と振り返り、「その中で（自分が）飲み歩いたら、やっぱりバトるじゃないですか。だからある時から、飲み会はまず行かない、仕事の打ち上げとかは一次会で帰るって決めた。9時には家に帰る、みたいな…」と、自らも生活を変えたという。

結婚19年目を迎える現在も、杉浦はこれを守っており「2軒目に行く“概念”がないかもしれない」と話して驚かせた。

また、仕事で地方に宿泊することもあるが「なるべく日帰り。大阪と京都（での仕事）が続いたら、大阪（から）日帰り、京都（から）日帰り、ってするようにしてます」と、宿泊せずに東京と往復するようにしているとのこと。

さらに宿泊した際にも、ホテルの部屋で辻とテレビ電話をしていることを明かし、「ずっと（電話を）つないで3時間とか。ホテル入ったらすることないから、テレビ電話しながら一緒に飲んでる」と話す。杉浦の徹底した妻ファーストぶりに、かまいたち山内健司（45）が「あなたはウソをついている！ 早く（電話を）切ってほしいはずだ！」と“糾弾”して笑いを誘っていた。