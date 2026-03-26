ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が25日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分）に出演。夫と税理士との“衝撃の会話”について語った。

芸能人同士の夫婦の財布事情に関する話題になると、近藤は「うちは大きな買い物…車とか家とかは、全部私が勝手に買ってきます」と話す。生活費などの費用は折半にし、近藤が太田に請求しているとのこと。

ところが、「この間、ショッピングしてたら、ひー坊くん（太田）が税理士さんと電話してて…」と、太田が税理士と話しているのに気づいた。

「何話してるのかなって思ったら、『太田さん、収入は戻りそうにないですかね』って聞こえてきて…。『そうですね。今年はまだ戻りそうにないですね』って（太田の返事を）聞いてから、今月、請求額をちょっと減らしました」と苦笑いした。

近藤と太田は、それぞれの収入を、それぞれ別の口座で自ら管理しており、「たまに『せーの』で見せ合ったりはします。（太田の額は）だいぶ減りましたね」とぶっちゃけた。

これには、かまいたちの2人も大笑いし、濱家隆一（42）が「何とか太田に仕事を…」とカメラに呼びかけて頭を下げていた。