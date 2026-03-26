「マジ!?」「こりゃあ買いだよ」ゴジラコラボの海外クラブ新ユニフォームが大反響
アルビレックス新潟シンガポールは25日、人気怪獣キャラクター・ゴジラとのコラボレーションユニフォームを発表した。
新潟シンガポールは2004年にシンガポールプロサッカーリーグへ参入した国内の強豪クラブ。当初は日本人選手が多く在籍していたが、24年からはシンガポールの選手を中心としたローカルクラブとして活動している。26-27シーズンからはアルビレックスジュロンフットボールクラブに改名し、エンブレムもJクラブの新潟と同じものから独自のものへ変更することを発表している。
そうしたなかで新潟シンガポールは「日本とシンガポールをつなぐクラブとして、同じく日本を代表するコンテンツであるゴジラとコラボレーションすることで、サッカーの枠を超えた新たな価値と魅力の創出に挑戦します」とコラボユニフォームを発表。ホームとアウェーそれぞれの胸部分にゴジラのロゴが配置される大胆なデザインになっている。
クラブはオレンジが主体のホームユニフォームについて、「圧倒的なスケール感と迫力を表現。まるでゴジラがこの舞台に降臨したかのような、インパクトある仕上がりとなっています」と説明。白が主体のアウェーユニフォームは「静寂の中に潜む圧倒的な力と緊張感を演出。まるで嵐の前の静けさのような、ゴジラの脅威を感じさせる一着に仕上げています」と伝えている。
ファンからは「コレほしい!」「こりゃあ買いだよ」「ゴジラファン堪らないのでは」「マジ!?」などのコメントがSNS上に投稿されている。
新潟シンガポールは2004年にシンガポールプロサッカーリーグへ参入した国内の強豪クラブ。当初は日本人選手が多く在籍していたが、24年からはシンガポールの選手を中心としたローカルクラブとして活動している。26-27シーズンからはアルビレックスジュロンフットボールクラブに改名し、エンブレムもJクラブの新潟と同じものから独自のものへ変更することを発表している。
クラブはオレンジが主体のホームユニフォームについて、「圧倒的なスケール感と迫力を表現。まるでゴジラがこの舞台に降臨したかのような、インパクトある仕上がりとなっています」と説明。白が主体のアウェーユニフォームは「静寂の中に潜む圧倒的な力と緊張感を演出。まるで嵐の前の静けさのような、ゴジラの脅威を感じさせる一着に仕上げています」と伝えている。
ファンからは「コレほしい!」「こりゃあ買いだよ」「ゴジラファン堪らないのでは」「マジ!?」などのコメントがSNS上に投稿されている。
【ゴジラ、降臨。コラボレーションユニフォーム販売開始】— Albirex Niigata FC (S) / アルビレックス新潟シンガポール (@ALB_S_FC) March 25, 2026
このたび、アルビレックス新潟シンガポールは、日本を代表する世界的キャラクター「ゴジラ」とのコラボレーションを実施することとなりましたのでお知らせいたします。
詳細はこちら https://t.co/iMWvfzuDk9#Godzilla #albirex_s pic.twitter.com/tNEx4q2G51