ムバッペがR・マドリー“膝誤診”報道を完全否定も…フランス記者が反論「彼は嘘をついた」
FWキリアン・ムバッペが25日、レアル・マドリーの医療スタッフから負傷していた左膝ではなく右膝を検査されて誤診を受けたとする報道を完全否定した。その一方、当初から誤診を伝えていたフランスのダニエル・リオロ記者は「1000%(事実だと)確信している」と述べて誤報ではないことを主張している。『RMCスポーツ』が伝えた。
ムバッペをめぐっては今週、リオロ記者がフランスの番組『アフター・フット』で、医療スタッフが重大なミスをしていたことをスクープした。スペインメディア『マルカ』なども続く形で、12月のMRI検査で負傷していない方の膝を検査したことによる誤診を下していたことを報じている。
ところがムバッペは25日、フランス代表活動中の会見で「間違った膝を検査したという情報は事実ではない」と否定。「間接的には僕にも責任があるかもしれない。何が起きているかを話さないと解釈の余地が生まれてしまうからね。その隙に入り込んでくる」と続け、曲解による誤報だと指摘している。
その上でムバッペは「R・マドリーとはマドリードでリハビリを始めたときも、パリに行ったときもつねに明確なコミュニケーションを取ってきた」と良好な関係性を示し、現在の膝の状態は全く問題がないことも明らかにした。
だが、リオロ記者は同日に「はっきり言おう。彼は嘘をついた」とムバッペのコメントに反論。「これはレアルと共謀して仕組まれたものだ。ムバッペはR・マドリーを不利な立場にしたくない。クラブは滑稽な立場に立たされている」と述べ、クラブの名誉を挽回するために報道を否定したと見立てている。
同記者は誤診報道について、改めて事実だと強調。「(検査する)膝を間違えるという滑稽なミスについて嘘をつき、真実を語らないという広報戦略を取った。これは理解できない。なぜ誠実さが第一の選択肢にならないのか?」とクラブやムバッペの対応に不満を述べ、「嘘は決して正しい選択肢ではない」と主張した。
ムバッペをめぐっては今週、リオロ記者がフランスの番組『アフター・フット』で、医療スタッフが重大なミスをしていたことをスクープした。スペインメディア『マルカ』なども続く形で、12月のMRI検査で負傷していない方の膝を検査したことによる誤診を下していたことを報じている。
その上でムバッペは「R・マドリーとはマドリードでリハビリを始めたときも、パリに行ったときもつねに明確なコミュニケーションを取ってきた」と良好な関係性を示し、現在の膝の状態は全く問題がないことも明らかにした。
だが、リオロ記者は同日に「はっきり言おう。彼は嘘をついた」とムバッペのコメントに反論。「これはレアルと共謀して仕組まれたものだ。ムバッペはR・マドリーを不利な立場にしたくない。クラブは滑稽な立場に立たされている」と述べ、クラブの名誉を挽回するために報道を否定したと見立てている。
同記者は誤診報道について、改めて事実だと強調。「(検査する)膝を間違えるという滑稽なミスについて嘘をつき、真実を語らないという広報戦略を取った。これは理解できない。なぜ誠実さが第一の選択肢にならないのか?」とクラブやムバッペの対応に不満を述べ、「嘘は決して正しい選択肢ではない」と主張した。