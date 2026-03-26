LE SSERAFIMポップアップイベント開催決定！写真集の世界観を立体的に再構築

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LE SSERAFIMが、K-POP総合デパート・D’PARTMENTにて、4月3日より期間限定ポップアップイベント『LE SSERAFIM D’ICON POP-UP IN TOKYO』を開催することが決定した。

■限定のLE SSERAFIMオリジナルグッズも販売

本イベントでは、写真集『DICON VOLUME N°32 LE SSERAFIM』の世界観を、誌面を超えて立体的に再構築。特別に演出された空間の中で、LE SSERAFIMが放つ美しさと存在感を、より深く体感できる。

さらに、D’PARTMENT限定のLE SSERAFIMオリジナルグッズも販売。ここでしか手に入らない特別なアイテムを取り揃え、作品の余韻をよりいっそう楽しめる機会となっている。

また、『LE SSERAFIM D’ICON POP-UP IN TOKYO』限定購入特典として、D’PARTMENTにて6,000円（税込）以上購入ごとにステッカー（全10種）1枚がランダムでプレゼントされる。

写真集『DICON VOLUME N°32 LE SSERAFIM』は、LE SSERAFIMの美しく輝く瞬間をぎゅっと詰め込んだ1冊。LE SSERAFIMの“今”を切り取った、シーンごとに表情を変えるふたつの世界観を存分に堪能できる。

なお、店頭で販売される写真集には、日本公式ストアD’PARTMENT購入者限定特典のクリアフォトカードが付属となる。

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■イベント情報

『LE SSERAFIM D’ICON POP-UP IN TOKYO』

04/03（金）～05/31（日）東京・D’PARTMENT

■関連リンク

特設サイト

https://d-dpartment.com/pages/event-le26sd3s6f1mcontkypup

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp