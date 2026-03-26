歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）と尾上菊之助（12）が26日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で襲名披露会見を行った。

昨年5月に「團菊祭五月大歌舞伎」で襲名してから約1年。襲名披露公演も6月博多座公演と菊五郎の7月全国巡業公演を残すのみとなった。菊五郎は海外の記者にむけて「菊五郎という名前は私にとってエベレストのような存在です。丑之助、菊之助時代には高い山を端から眺めているような感覚でした。今は眺めている状況から山を登るためにスタートラインに立って一歩踏み出したわけです。その一歩、一歩は重たいんですが、皆さんからの声援で、毎日重い一歩を踏みしめて頂上に登り始めたという気分です」と大名跡を継いだ今の心境を語った。

親子で1年間という長丁場の襲名披露を行ってきた。日々行っている体力づくりについて菊之助は「襲名前に毎日、朝走っていました」と回答。その上で「稽古をしていくと自然と筋肉や体力というものがついてくる」と述べた。

襲名披露の期間中には、精神的に厳しい局面があり「親に当たってしまうこともありました」とこぼす場面も。「そういう時は帰ってから好きなゲームをしたり、Mrs. GREEN APPLEを聞いたりして、自分の心を癒やしていました」と語ると、会場からは驚きの声が上がった。

そんな息子の姿を父菊五郎は「襲名では、どの公演でも頑張っていると思います」と評価した。

約1時間の会見の後には、2人に協会の特別会員証が手渡された。