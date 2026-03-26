女優でタレントの岡田結実が２６日、東京・赤坂のベクトルスタジオＢで行われた２４時間無休フィットネスジム「ＡＮＹＴＩＭＥ ＦＩＴＮＥＳＳ」主催の「新生活 粋トレチャレンジ決意表明イベント」に出席した。２月４日に第１子出産を発表して以来、初の公の場。「新生活が始まった岡田結実です」とあいさつし、幸せそうな笑顔を浮かべた。

２５年４月に美容関係の仕事をしている一般男性と結婚し、今年２月に第１子が誕生したことを発表。出産発表からわずか５０日のこの日、ピンク色のセットアップ姿で参加した。「恥新生活が始まったという言葉がぴったり。右も左も分からないですし、毎日苦戦して、でも楽しい」と充実の表情を浮かべた。

産後トレーニングにも意欲を燃やし「美ボディーになりたいので、ご指導ご鞭撻（べんたつ）お願いします」と岡田らしく元気いっぱいに意気込んだ。会見に同席したお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行に対し「こんなに頼もしい背中は見たことない」と羨望のまなざし。高岸から「偉大なお父様がいるじゃないですか」と、父でお笑いコンビ・ますだおかだの岡圭右の話を振られたが、「ちょっと小さい目な背中かもしれません。父はトレーニングしていないので」と否定し、会場の笑いを誘った。

◆岡田 結実（おかだ・ゆい）２０００年４月１５日生まれ。２５歳。大阪府出身。１歳の０１年に子役モデルとしてデビュー。１０〜１３年にＮＨＫＥテレ「天才てれびくんＭＡＸ」「大！天才てれびくん」にレギュラー出演。１７年の映画「傷だらけの悪魔」で女優デビュー。１８年、テレビ朝日系「静おばあちゃんにおまかせ」ドラマ初出演・初主演。父はますだおかだ・岡田圭右、母はタレント・岡田祐佳＝１７年に離婚＝、兄は俳優・岡田隆之介。身長１６０センチ。