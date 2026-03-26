幾田りらが、3月26日(木)20:00に、楽曲「Voyage」のミュージックビデオを公開することが決定した。

楽曲「Voyage」は、今回で3年連続開催となる日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト＜LOVEダン2026＞の課題曲となっており、1つの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し、「高校No.1ダンス動画」を決定する企画となっている。

幾田りらが課題曲を書き下ろし、ダンスの振り付けはアバンギャルディのプロデューサーとしても話題の日本を代表する振付師akaneが担当。楽曲では、夢や希望を追い求める中での悩みや葛藤を幾田自身の想いを重ねて書き下ろしており、企画に参加する高校生に寄り添う気持ちも込められている。楽曲の印象的なコーラスパートには、幾田も2021年まで所属していたアコースティック・セッション・ユニット「ぷらそにか」のメンバーとその卒業生も参加した。

MVは監督をミュージックビデオや広告映像を手掛ける武田悠弓馬が担当。現役の高校生ダンス部メンバーとして活動する生徒たちのリアルな日常とダンスシーンが収められた映像には＜LOVEダン2026＞に参加した全127校のダンス映像も散りばめられている。

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■幾田りら コメント

「Voyage」という言葉には、“旅”という意味がありますが、この曲で描きたかったのは、誰もがそれぞれの場所で抱く、迷いや葛藤、夢へのときめきといった様々な感情が重なり合っていく“心の旅”のようなものです。

うまくいく日もあれば、何もかも投げ出したくなる日もあって、それでもまた、何かに惹かれるように一歩を踏み出していく。

そんな不器用で愛おしい日々の積み重ねが、いつか振り返ったときに、自分だけの航路になっていると信じています。

今回のMusic Videoでは、今を全力でダンスと向き合う高校生の皆さんが出演してくださり、自分の中から溢れてやまない「好き」という大きなエネルギーを爆発させるように、全身で表現してくれました。

ひとりひとりが放つまっすぐなエネルギーがとても眩しくて、その一瞬一瞬が、この楽曲に新しい命を吹き込んでくれたと感じています。

そして、そんな彼らの想いや楽曲のストーリーを、繊細に、そして力強く導いてくださった武田悠弓馬監督にも、心から感謝しています。

たくさんの方の想いが集まって生まれたこのMusic Videoが、観てくださる皆さんそれぞれの旅路に、そっと寄り添うことができますように。

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■監督：武田悠弓馬 コメント

映像とダンス、そして私自身のパーソナリティが、幾田りらさんの楽曲を通して深く投影されるMVとなりました。

今回、実際に自分の通っていた母校で撮影を行い、さらに偶然にも、昨年まで外部コーチとして指導していたダンス部の生徒たちをそのまま映しています。

俳優ではなく、血の通ったリアルな教え子たちと向き合いながら、自分の現役時代の記憶と重ねて撮影していく時間は、非常に感慨深いものでした。

時代は違っても、この部室の中には、ダンスや仲間との時間が変わらず流れ続けています。

私は、嬉しさや楽しさといったポジティブな感情からダンスが生まれるものだと強く確信しています。

だからこそ本作ではダンスそのものを見せるだけではなく、「なぜ踊らずにいられなかったのか」という情景と感情のプロセスを描くことを大切にしました。

感情があって、ダンスがある。

【監督：武田悠弓馬 プロフィール】

1998年、東京・西東京生まれ。

青山学院大学卒業後、株式会社ベクトルに入社。

その後、PERIMETRONで1年間アシスタントを経験し、2023年に木村太一のMVへダンサーとして出演したことをきっかけに、クリエイティブアソシエーションCEKAIにジョイン。

2025年より独立し、ミュージックビデオや広告映像を中心に活動。

監督を務めた -どんぐりず「Let’s Go」- のMVは、ロサンゼルスのHammer Museumで開催されたFlux Film Festivalにて上映され、国際映像メディアOnePointFourの特集「Six of the Best Creative Music Videos」にも選出された。

映像と身体のあいだにある感覚の接点を探りながら、ジャンル横断的な表現を追求している。

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◾️＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞ 《国内公演》

[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール

2026年5月5日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年5月6日（水・休）開場 15:00 / 開演 16:00 [神奈川公演] ぴあアリーナMM

2026年5月16日（土）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年5月17日（日）開場 14:30 / 開演 16:00 ▼チケット料金

指定席 \9,500（税込）

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、1名につき1枚のチケットが必要です。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞可能です。

※入場時にご来場者全員の身分証確認を実施させていただきます。本人確認ができない場合には入場をお断りさせていただきます。

※全てのお客様の手荷物検査を行います。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

※公演当日はスマートフォンのみ撮影可能(静止画・動画とも) 《ソウル公演》

2026年5月23日（土）※公演時間調整中

公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀 ▼チケット

チケット価格：全席 KRW 135,000ウォン（税込／全席指定座席）

枚数制限：1人3枚（ファンクラブ先行予約枚数込み)

観覧参加可能者：8歳以上 (2018年生まれを含む、その以前の出生者)

チケット販売:Melon Ticket Global (https://tkglobal.melon.com/)