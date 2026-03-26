ABCテレビ『news おかえり』、はるかぜに告ぐが番組卒業 共演者は号泣→「毎回なるんです」ツッコミ
お笑いコンビ・はるかぜに告ぐの花妃が25日、自身のインスタグラムを更新。同日に放送されたABCテレビ夕方のニュース『news おかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）をもって番組を卒業したことを報告した。
【写真】『news おかえり』卒業で思い出の写真をアップしたはるかぜに告ぐ花妃
番組では、MCの横山太一アナウンサーからコメントを求められると、花妃は「本当に何も分からない状態からロケだったりスタジオだったり経験させていただいてすごい楽しかった」と振り返り、とんずは「ほんま（コンビ結成）2年目から出していただいて、2年間も続けさせていただいて」と感謝。「会う人会う人から“『おかえり』見てるよ”っていっていただけてめちゃうれしかった。あとABC食堂のおばちゃん、本当にお世話になりました！」と話した。
同日に出演しているコメンテーターの弁護士・中村映利子氏「頑張ってね」「ずっと友だちでいて」と呼び掛けながら号泣。とんずが「毎回なるんです」とやさしくツッコんでいた。
花妃はインスタグラムでも「おおくのことを学ばせて頂きかけがえのない2年間でした。エビシーもりっぱになりや〜と送り出してくれました」と改めて番組に感謝。共演者との集合写真や過去のロケでの写真を多数アップしていた。
【写真】『news おかえり』卒業で思い出の写真をアップしたはるかぜに告ぐ花妃
番組では、MCの横山太一アナウンサーからコメントを求められると、花妃は「本当に何も分からない状態からロケだったりスタジオだったり経験させていただいてすごい楽しかった」と振り返り、とんずは「ほんま（コンビ結成）2年目から出していただいて、2年間も続けさせていただいて」と感謝。「会う人会う人から“『おかえり』見てるよ”っていっていただけてめちゃうれしかった。あとABC食堂のおばちゃん、本当にお世話になりました！」と話した。
花妃はインスタグラムでも「おおくのことを学ばせて頂きかけがえのない2年間でした。エビシーもりっぱになりや〜と送り出してくれました」と改めて番組に感謝。共演者との集合写真や過去のロケでの写真を多数アップしていた。