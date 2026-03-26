お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。伝説のドラマに子役として出演していたことを明かした。

1997年の日本テレビドラマ「ぼくらの勇気 未満都市」の第5章が配信中であることを伝える民放公式テレビ配信サービス「TVer」のポストを引用。「僕が子役の時出演していた『僕らの勇気未満都市』がTVerで観れる時代がきました」と子役として出演していたことを明かした。

出演カットを公開し、「小6で100キロあったので僕らの勇気肥満都市と学校でいじられました」と告白。続けて、「相葉くんがキャッチボールしてくれたなぁ」と、嵐の相葉雅紀との思い出を懐かしみ、「今見ても面白い」とつづった。

意外な事実に「えええ？！金ちゃん出てたの？！」「マジか！」「久しぶりに見たい」「相葉くんて、昔から本当に優しい人なんだなぁと響いたエピソードでした」などの声が上がった。

同ドラマはウイルス汚染で大人が死に絶え、未成年の子供たちだけが生き残った世界で、主人公2人が仲間とともに秩序を築く物語。当時「KinKi Kids（現DOMOTO）」の堂本光一、堂本剛が主演。相葉、松本潤らが出演している。